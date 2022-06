Serie A Alvaro Morata: Juve und Atletico verhandeln wieder – welche Rolle spielt Moise Kean?

Juventus Turin stößt sich an der Kaufklausel, die mit Atletico Madrid für Alvaro Morata vereinbart wurde. Zu hoch sei diese, so die Gedanken aus dem Piemont. Die Verhandlungen über einen Verbleib laufen nun wieder, Moise Kean könnte noch wichtig werden.

Wie Deportes COPE berichtet, zieht es der 29-Jährige vor, in den kommenden Jahren in Turin zu bleiben. Morata sei sich darüber im Klaren, dass er bei einer Rückkehr nach Madrid unter dem dortigen Trainer Diego Simeone nicht so häufig zum Einsatz kommen würde wie bei Juve.

Moise Kean könnte verrechnet werden

Ein neues Szenario bringt indes die Gazzetta dello Sport ins Spiel. Demnach könnte Moise Kean (22) in den Morata-Deal integriert werden. Juve würde vier Millionen Euro für das zweite Leihjahr sparen, das mit dem FC Everton ausgehandelt worden war, müsste aber gleichzeitig 28 Millionen Euro für den Fixkauf von Kean aufbringen.

"Ich habe einige Möglichkeiten, aber es liegt nicht an mir", sagte Morata über seine Zukunft. Mehrere Vereine seien an ihm interessiert, so der Angreifer weiter: "Ich möchte dort sein, wo ich am meisten geliebt und geschätzt werde." Wichtig sei: Seine Familie werde beim ihm sein, egal wo es weitergeht.