Keine Zukunft in Turin? : Alvaro Morata: Juventus trifft Entscheidung über Atleti-Leihgabe

Alvaro Morata wurde im September 2020 mit großem Tamtam bei Juventus Turin begrüßt. Nach seiner ersten Etappe bei dem Bianconeri zwischen 2014 und 2016 im Piemont war der Spanier endlich zurückgekehrt.

Juve legte 10 Millionen Leihgebühr auf den Tisch von Atletico Madrid. Morata lieferte in seinem ersten Jahr ab, erzielte wettbewerbsübergreifend 20 Tore und lieferte 13 Vorlagen in 44 Einsätzen. Sein Berater Juanma López war sich sicher: "Am Saisonende werden sie ihn von Atletico kaufen."