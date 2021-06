Juventus Turin : Alvaro Morata packt aus: So ist mein Verhältnis zu Cristiano Ronaldo wirklich

"Mein Verhältnis zu ihm war immer gut. Es stimmt, als wir in Madrid waren, war der Altersunterschied etwas stärker spürbar", sagte der heute 28-Jährige gegenüber Radio Marca.

Cristiano Ronaldo soll sich gegen Morata und für Karim Benzema als Mittelstürmer der Königlichen ausgesprochen haben. Das nimmt der Juve-Stürmer dem Portugiesen nicht übel. "Ich verstehe, dass er damals mit einem anderen Sturmpartner spielen wollte, um das Maximum zu verlangen."

Alvaro Morata stand von 2013 bis 2014 und in der Saison 2016/17 in der ersten Mannschaft von Real im Kader. Damals war er noch ein Jungspund. "Ich war eher ein Kind und für verschiedene Dinge im Leben passte ein Gespräch nicht", berichtet Morata von fehlender Kommunikation mit Cristiano Ronaldo in der Vergangenheit.