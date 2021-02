Juventus Turin : Alvaro Morata war ohnmächtig und "komplett am Limit"

Juventus Turin stemmte sich am Mittwoch erfolglos gegen die 1:2-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Porto. Alvaro Morata verausgabte sich so, dass er sogar ohnmächtig wurde.

Nach der Partie war der Ex-Real-Stürmer am Ende. "Er kam rein, als er gebraucht wurde, aber nach dem Spiel musste er sich hinlegen und wurde kurz ohnmächtig, ihm war ein bisschen schlecht. Man kann sagen, er war am Limit", erklärte Pirlo nach der Partie.

Der zuletzt angeschlagene spanische Nationalstürmer (Influenza) wurde von Andrea Pirlo in der 63. Spielminute eingewechselt, konnte aber nicht mehr entscheidend eingreifen. An mangelndem Einsatz lag es nicht.

Alvaro Morata hatte die letzten Partien verpasst. "Er war seit ein paar Tagen nicht in Bestform und hat sich von seiner Grippe noch nicht erholt", so der Juve-Trainer.

Die Bianconeri hoffen, dass ihr Mittelstürmer für das Rückspiel am 9. März wieder in Topform ist. Nach der Pleite in Porto benötigt der Rekordmeister unbedingt einen Sieg im Allianz Stadium, um nach 2019 (Viertelfinale) und 2020 (Achtelfinale) nicht erneut früh aus der Champions League auszuscheiden.