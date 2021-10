Juventus Turin : 60 Millionen: Alte Dame gibt Gas bei Stürmersuche

Juventus Turin hat die Erfolgsspur wieder verlassen. Im Januar soll Verstärkung für die Offensivabteilung her. Dusan Vlahovic scheint der Auserwählte zu sein.

Magere 14 Tore produzierte Juventus Turin an den ersten zehn Spieltagen der Serie A 2021/2022. Ein Armutszeugnis für den stolzen Rekordmeister, gerade weil Hochkaräter wie Paulo Dybala, Alvaro Morata und Federico Chiesa im Kader von Coach Max Allegri stehen.

Der Serbe will seinen 2023 auslaufenden Vertrag in der Toskana nicht verlängern, daher steht spätestens Ende Juni kommenden Jahres ein Verkauf auf der Agenda. Juve will den Angreifer der Sporttageszeitung zufolge aber bereits im Januar verpflichten.