Ex-Juve-Coach Andrea Pirlo vor Rückkehr auf die Trainerbank?

Andrea Pirlo musste im vergangenen Sommer bei Juventus Turin seinen Hut nehmen. Knapp ein Jahr später könnte der ehemalige Weltklassespieler erneut einen Trainerjob in der Serie A übernehmen.

Andrea Pirlo sollte nach dem Aus von Maurizio Sarri 2020 Juventus zu Titeln in Serie A und Königsklasse führen, am Saisonende konnten sich die Bianconeri gerade noch so für die Champions League qualifizieren. Pirlos Zeit endete. Sarri-Vorgänger Massimiliano Allegri wurde zurückgeholt.

Pirlo nahm sich eine Auszeit, kümmerte sich wieder mehr um sein Weingut. Zukünftig könnte der ehemalige Mittelfeldregisseur wieder häufiger in den Stadien der Serie A zu sehen sein. Laut Gianluca Di Marzio liebäugelt Spezia Calcio mit einer Verpflichtung Pirlos.