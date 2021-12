Juventus Turin : Angebot für Ex-Schalker: Verkauft Juve Weston McKennie für 23 Millionen?

Juventus Turin soll bereit sein, Weston McKennie (23, Vertrag bis 2025) in der Wintertransferperiode abzugeben, um Einnahmen zu generieren. Aus der Premier League könnte nun ein erstes Angebot in Turin eintreffen.

Wie die britische Boulevard-Tageszeitung The Sun in Erfahrung gebracht haben will, streckt Leeds United seine Fühler nach dem 23-Jährigen aus. Der US-Amerikaner sei einer der Top-Transferkandidaten, um die Mannschaft von Marcelo Bielsa im Winter zu verstärken.

Als Ablösesumme werden umgerechnet 23,5 Millionen Euro ins Gespräch gebracht. McKennie könnte kurzfristig als Nebenmann von Kalvin Phillips (26, Vertrag bis 2024) agieren. Mittelfristig könnte der ehemalige Schalker den englischen Nationalspieler ersetzen.