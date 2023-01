Angel di Maria ehrlich: Zum schlechtesten Zeitpunkt zu Juve gewechselt

Angel di Maria spricht ungeschönt und unter Berücksichtigung der aktuell katastrophalen Lage über seinen Wechsel zu Juventus Turin. "Ich bin zum schlechtesten Zeitpunkt zu Juve gewechselt", sagt der 34-Jährige bei DAZN, der seine Entscheidung jedoch nicht bereut hat: "Aber ich bin glücklich hier."

Wegen gefälschter Finanzberichte sind dem italienischen Rekordmeister in der vergangenen Woche 15 Punkte abgezogen worden. Juve hatte Transfers zur künstlichen Aufbesserung seiner Bilanz genutzt. Über die drakonische Strafe und das in der Folge Abfallen ins Niemandsland der Tabelle der Serie A sind Di Maria und Co. außerordentlich schockiert.

"Es ist schwer, wenn man auf einmal nur noch 22 Punkte hat", gibt der Weltmeister zu, "aber wir müssen mit der gleichen Mentalität weitermachen. Wichtig ist, dass meine Familie glücklich ist und dass sie hier glücklich ist. Der Verein ist einer der größten in Italien und Europa."