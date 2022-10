Angel di Maria spricht über seine Zukunftspläne

Angel di Maria ist in Europa bereits weit rum gekommen. Der Südamerikaner verließ Argentinien vor 15 Jahren in Richtung Benfica Lissabon, heuerte 2010 bei Real Madrid an. 2014 folgte der Transfer zu Manchester United.

United-Zeit war "schrecklich"

Bei den Red Devils wurde di Maria allerdings nicht glücklich. Seine Frau verriet zuletzt über die Zeit in Manchester: "Es war immer schrecklich. […] Die Leute sind alle komisch. Du läufst herum und weißt nicht, ob sie dich töten werden." Zudem sei das Essen "widerlich" und die Frauen würden " aussehen wie Porzellan", sagte Jorgelina Cardoso in der argentinischen Fernsehsendung LAM.

Nach einem Jahr auf der Insel zog es den Rechtsaußen zu Paris Saint-Germain, wo der Offensivakteur in 295 Pflichtspielen mit 93 Toren und 119 Vorlagen glänzte und insgesamt 18 nationale Titel mit dem Hauptstadtklub abräumte. Im vergangenen Sommer heuerte er bei Juventus Turin, wo er zunächst bis 2023 unterschrieb.