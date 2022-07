Juventus Turin Vorlagengott: Juve freut sich auf den Zauber von Angel di Maria

Angel di Maria (34) heuert bei Juventus Turin an. Der Deal wurde am Freitag offiziell bestätigt. Der Argentinier freut sich bereits auf seine neue Etappe. Auch bei Juventus herrscht große Vorfreude.

Angel di Maria stand von 2015 bis 2022 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Zuvor ging er für Manchester United, Real Madrid und Benfica Lissabon seinem Dienst nach. Mit Real und PSG gewann er zahlreiche Titel. Das will der Südamerikaner nun auch mit Juve tun.

Angel di Maria geht mit Enthusiasmus nach Turin. "Ich bin sehr glücklich", erklärte der Copa-America-Sieger nach seiner Ankunft im Piemont. "Von dem Moment an, als ich dem Verein zugesagt habe, habe ich mich sofort wie zu Hause gefühlt." Juventus sei "wie eine Familie, in der sie sich um einen kümmern."

"Ich war in jedem Land bei den besten Klubs, hier in Italien ist Juventus das beste Team", betont der 34-Jährige. "Ich weiß, dass wir den italienischen Pokal und den Scudetto nicht gewonnen haben." Seine größte Motivation sei es, mit Juve "so viele Titel wie möglich gewinnen."