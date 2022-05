Serie A Angel Di Maria: Juve-Wechsel angeblich vor dem Abschluss

Juventus Turin steht offenbar dicht vor der Verpflichtung von Angel Di Maria (34). Ein ablösefreier Wechsel ins Piemont rückt zumindest immer näher, schreibt der italienische Ableger des Portals Goal.com.

Ein Blick in die Gerüchtebörse verrät: Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel nach Turin sind nicht neu. Vor gut einem Monat waberte durch die Transferküche, dass Juve Di Maria einen Zweijahresvertrag mit einer Jahresgage von fünf Millionen Euro netto anbiete.

"Meine Idee ist, hier zu bleiben. Ich will mein letztes Jahr in Europa in Paris verbringen", sagte Di Maria vorige Woche. "Aber ich weiß nicht, ob der Verein das wirklich so will. Der Vertrag läuft aus, aber es gibt auch einen Vorvertrag zwischen den Parteien. Wir werden sehen, ob er wirklich unterzeichnet wird oder nicht."