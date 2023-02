"Angel di Maria sieht Dinge, die sonst keiner sieht"

Angel di Maria war in der Europa League gegen Nantes der Matchwinner - Foto: / Getty Images

Angel di Maria hatte in der Vorrunde mit diversen Verletzungen zu kämpfen. Auch beim Titelgewinn der Albiceleste bei der Weltmeisterschaft in Katar war der 35-Jährige nicht fit. Seit Anfang Januar ist di Maria beschwerdefrei. Nun habe der argentinische Nationalspieler die körperliche Verfassung, sein Potenzial abzurufen, freut sich Allegri.

"Er ist ein Champion", lobt der Trainer von Juventus Turin den Argentinier nach dem Abpfiff im Allianz Stadium. "Ihm fällt alles leicht, er hebt das Leistungslevel der Mannschaft und alle anderen fühlen sich in seiner Gegenwart entspannter."

Leonardo Bonucci adelt Angel di Maria

In den vergangenen sechs Serie-A-Spielen traf Angel di Maria dreimal selbst, bereitete zudem zwei Treffer direkt vor. Am gestrigen Donnerstag folgte die Gala in der Europa League. Leonardo Bonucci ist beeindruckt von seinem Mannschaftskollegen.

"Wir haben das Glück, einen großartigen Spieler zu haben. Das wissen wir alle ", so der Abwehrchef gegenüber Sky Sport Italia auf Di Maria angesprochen. "Diese großartige Spieler können Partien alleine entscheiden."