Juventus Turin Arkadiusz Milik hätte schon viel früher bei Juve landen können

Arkadiusz Milik heuerte in der laufenden Transferperiode bei Juventus Turin an. Der Pole kommt auf Leihbasis von Olympique Marseille. Wie Milik nun verrät, hätte es schon vor Jahren zu einer Zusammenarbeit mit der alten Dame kommen können.

Der 28-Jährige feierte am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden sein Debüt für Juventus, er wurde in der 77. Spielminute für Youngster Fabio Miretti eingewechselt und spielte neben Dusan Vlahovic.

"Ja, ich war nah dran, aber es lief anders", bestätigt der Nationalmannschaftskollege von Robert Lewandowski. "Mein Name wurde mehrfach bei Juve gehandelt, vor zwei, drei Jahren hätte es passieren können, aber es wurde letztendlich nichts draus."

Milik will in Zukunft häufiger gemeinsam mit Vlahovic auflaufen. Probleme im Zusammenspiel mit dem serbischen Mittelstürmer sieht der Pole nicht: "Ich habe gerade erst ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert. Ich kann das spielen, ich habe es in der Nationalmannschaft mit Lewandowski oft gemacht."