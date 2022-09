Serie A Arsenal-Gerüchte: Das plant Juve-Star Dusan Vlahovic

Die italienische Presse hatte am Wochenende Spektakuläres zu berichten: Der FC Arsenal soll schon bald ein Millionenpaket für Dusan Vlahovic schnüren. Realistisch erscheint ein Wechsel allerdings nicht.

In der laufenden Saison kommt er zumindest in der Serie A auf vier Tore in sechs Spielen. An Vlahovic liegt es also nicht unbedingt, dass Juve mit Platz 8 nach sieben Spieltagen sehr dürftig in die neue Spielzeit gestartet ist.