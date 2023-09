Arthur Melo hat Zukunft bei Juve noch nicht abgeschrieben

Zwar lege er seine volle Konzentration derzeit auf die Fiorentina, erklärt der ehemalige brasilianische Nationalspieler gegenüber der Sporttageszeitung AS: "Aber ich habe nicht vergessen, dass ich noch einen gültigen Vertrag bei Juventus habe, ich bin ihr Spieler."

Juve tauschte Arthur gegen Miralem Pjanic

Juventus Turin hatte Arthur 2020 im Tausch mit Miralem Pjanic vom FC Barcelona verpflichtet. Zusätzlich legten die Bianconeri noch 20 Millionen Euro Ablöse obendrauf. Unter Maurizio Sarri war Arthur gesetzt, nach dem Abschied des Übungsleiters sank Arthurs Stern aber.

In der vergangenen Saison war der technisch versierte Mittelfeldspieler an der FC Liverpool verliehen. Seine Zeit an der Andfield Road stand unter keinem guten Stern. Der 27-Jährige musste mit Knieproblemen pausieren und sich einer Operation unterziehen. Am Saisonende stand lediglich eine Partie in seiner Saison-Bilanz.