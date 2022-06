Juventus Turin Alvaro Morata äußert sich zu seiner Zukunft

Der Leihvertrag von Alvaro Morata bei Juventus Turin läuft in wenigen Wochen aus. Wie es für den spanischen Nationalspieler weiter geht, ist noch nicht klar. Über mangelnde Offerten muss sich der Mittelstürmer aber nicht beklagen.

Coach Massimiliano Allegri (54) will dem Vernehmen nach zwar mit Morata weiterarbeiten, die Bosse wollen aber angeblich nicht mehr als 15 Millionen für den Spanier zahlen. Atletico Madrid, wo Morata noch einen Anschlussvertrag bis 2023 besitzt, macht bisher keine Anstalten, seine Forderung zu senken.

Morata ist seit 2020 von Atletico Madrid an Juve verliehen. Die Bianconeri besitzen eine Kaufoption, können Morata für 35 Millionen Euro fest verpflichten, diese Summe ist den Italienern aber deutlich zu hoch.

"Ich habe einige Möglichkeiten, aber es liegt nicht an mir", sagte Morata über seine Zukunft. Mehrere Vereine seien an ihm interessiert, so der Angreifer weiter: "Ich möchte dort sein, wo ich am meisten geliebt und geschätzt werde." Wichtig sei: Seine Familie werde beim ihm sein, egal wo es weitergeht.

Atletico Madrids Cheftrainer Diego Simeone soll kein großes Interesse daran haben, in der neuen Saison mit Morata als Mittelstürmer an den Start zu gehen. Der FC Barcelona und Arsenal wollten im Winter mit dem Angreifer zusammenarbeiten, es kam jedoch zu keinem Transfer.

Morata stand in der abgelaufenen Saison in 48 Pflichtspielen für Italiens Rekordmeister auf dem Rasen. Dabei sammelte er zwölf Tore und lieferte neun direkte Torvorlagen.

Dass er weiß, wo das Tor steht, zeigt der 29-Jährige nicht nur im Juve-Trikot, sondern am Donnerstagabend auch einmal mehr für die spanische Nationalmannschaft. Beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt in die neue Nations-League-Saison gegen Portugal erzielte er in der 25. Spielminute die zwischenzeitliche Führung.

Damit baute Morata seine gute Quote in der Seleccion weiter aus. In 52 Länderspielen hat er 26 Treffer erzielt. Damit belegt der gebürtige Madrilene den 8. Platz der ewigen Torschützenliste Spaniens, die von David Villa (61 Tore) angeführt wird.