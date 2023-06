Aus für Weltmeister: Juventus nimmt kuriose Millionenstrafe in Kauf

Leandro Paredes (l.) gewann an der Seite von Messi und Co. im Winter 2022 den WM-Titel - Foto: / Getty Images

Leandro Paredes (28) wird Juventus Turin im Sommer nach nur einer Saison wieder verlassen. Die Leihgabe von Paris Saint-Germain konnte in Italien nur selten überzeugen. Dass Juve auf das Ziehen der Kaufoption verzichtet, überrascht daher nicht. Eine Extragebühr wird dennoch fällig.

Paredes sollte in Turin eigentlich eine Schlüsselrolle übernehmen. Das in ihn gesetzte Vertrauen war jedoch schnell aufgebraucht. Der Mann, der im Winter mit Argentinien die Weltmeisterschaft gewann, kam im Verlauf der Spielzeit immer seltener und kürzer zum Zug.

Bei seinen absolvierten 38 Pflichtspielen stand der defensive Mittelfeldspieler beispielsweise nur fünfmal über die volle Distanz auf dem Platz. Zudem gilt das Verhältnis zu Coach Massimiliano Allegri (55) als zerrüttet.

Juventus will Paredes aus diesen Gründen zurück nach Paris schicken. Trotz der nicht gezogenen Kaufoption kommen aber zusätzliche Kosten auf die Bianconeri zu. Wie das Online-Portal Tuttojuve erfuhr, fließen in diesem Fall 2,5 Millionen Euro als Vertragsstrafe an PSG.