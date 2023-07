Wechsel zu Juventus? Romelu Lukaku äußert sich

Lukaku gehen die Optionen aus

Bei seinem Noch-Arbeitgeber FC Chelsea ist er außen vor. Sollte sich neben Inter nun auch die Option Inter zerschlagen, steht aktuell nur das Interesse aus Saudi-Arabien im Raum.

Lukaku will dem Vernehmen nach allerdings in Europa bleiben. Ob sich diesbezüglich noch eine Tür in den nächsten Wochen öffnet, bleibt abzuwarten.

Verwendete Quellen

football-italia.net