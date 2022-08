Serie A Berater verrät: "Juve liebt Milinkovic-Savic, doch er ist zu teuer"

In jedem Transferfenster wird Sergej Milinkovic-Savic mit einem Wechsel zu den europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht. Juventus Turin scheint von dem Mittelfeldspieler besonders überzeugt zu sein.

Milinkovic-Savic ist auch in diesem Sommer wieder mit unzähligen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Lazio Rom, an das der serbische Nationalspieler und kommender WM-Teilnehmer noch bis 2024 gebunden ist, soll jedoch eine Ablöse rund um 100 Millionen Euro fordern.

Kezman rechnet nicht damit, dass sich auf der Zielgeraden des Sommertransfermarkts noch eine ernsthafte Wechselmöglichkeit ergibt: "Wenn in den letzten drei Tagen keine Wunder geschehen, wird er bei Lazio bleiben. Die Zeit wird es zeigen. In diesem Sommer war kein Verein bereit, das zu zahlen, was Lotito verlangt hat, also denke ich, dass sich die Situation nicht ändern wird."