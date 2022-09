Juventus Turin "Beschämendes Spiel": Antonio Cassano schießt gegen Juve

Juventus Turin musste unter der Woche eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. In der Champions League verlor man mit 1:2 gegen Benfica Lissabon. Antonio Cassano findet klare Worte für die Vorstellung des italienischen Rekordmeisters.

"Juve hat gegen Benfica beschämend gespielt", schimpfte der ehemalige Nationalstürmer (zehn Tore in 39 Partien), der während seiner aktiven Karriere unter anderem für AS Rom, Real Madrid, Inter Mailand, Milan und Parma aktiv war, gegenüber BoboTV.

Die Kritik an Massimiliano Allegri (55) wächst nach der zweiten Niederlage in der Königsklasse und dem Abrutschen auf den achten Tabellenplatz in der Serie A. Italienischen Medienberichten zufolge wird Allegri seinen Job verlieren, sollte Juventus Turin das Auswärtsspiel bei Aufsteiger Monza (Sonntag, 15 Uhr) nicht gewinnen.

Verwendete Quellen: BoboTV, Calciomercato.com