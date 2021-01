Bester Torjäger in Europas Top5-Ligen : Besser als Lewy: Cristiano Ronaldo ist Tor-König 2020

33 Tore in 29 Spielen. Diese wahnsinnige Quote hat Cristiano Ronaldo 2020 in der Serie A auf den Rasen gezaubert. Damit ist CR7 der treffsicherste Spieler der europäischen Top-5-Ligen, wie der KICKER nachgerechnet hat.

Hinter dem fünffachen Weltfußballer folgen Robert Lewandowski (32) vom FC Bayern mit 32 Treffern (26 Spiele), Ciro Immobile (30, Lazio Rom) mit 28 Toren (33 Einsätze). Erling Haaland (23 Tore, 23 Spiele) und Mohamed Salah (23 Tore, 33 Spiele) komplettieren die Top5.