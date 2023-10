Bestätigt: Barça und FC Bayern scheiterten im Werben um Juve-Shootingstar

Dean Huijsen (18) hat am vergangenen Wochenende sein Debüt für Juventus Turin gegeben. Der Niederländer sah sich im Anschluss gewiss in seiner Entscheidung bestätigt, zur Alten Dame zu wechseln. Vor zwei Jahren hatte er schließlich die Angebote zweier weiterer Topklubs auf dem Tisch liegen.

Huijsens Berater Alex Santisteban enthüllte im Gespräch mit Tuttosport kürzlich, dass sein Klient im Sommer 2021 vor einer schwierigen Wahl stand. Der Innenverteidiger musste sich zwischen dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Juventus Turin entscheiden. Letztlich machten die Italiener das Rennen.

"Wir haben Juventus dem FC Bayern und dem FC Barcelona aus zwei Gründen vorgezogen", erklärte Santisteban. Zum einen bestach Juves Plan durch eine beeindruckende "Klarheit". Die "klinische Präzision" der Verantwortlichen verdeutlichte dem Youngster offenbar, was ihn in Piemont erwartet – und das gefiel ihm.

Serie A für Dean Huijsen attraktiver als die Bundesliga

Diese Transparenz ließ das Spieler-Lager indes eine schnelle Wahl treffen. "Juventus hatte ein Projekt für Huijsen und wir haben uns sofort verliebt", gestand dessen Berater, der vom "Schritt-für-Schritt-Plan" der Bianconeri schwärmte.

Darüber hinaus übte die Serie A eine große Anziehungskraft auf Huijsen aus. "Der Junge wollte in die italienische Liga, weil sich ein Verteidiger dort technisch und taktisch ideal entwickeln kann", führte Santisteban vor Augen. "Die Serie A ist so etwas wie ein Master-Abschluss für Abwehrspieler, so wie es Barcelona für einen Mittelfeldspieler oder Real für einen Spielmacher ist."

