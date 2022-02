"Kleiner Bruder" von Franck Ribery : Dusan Vlahovic holte sich Ratschläge bei Bayern-Legende

Dusan Vlahovic (22) war Juventus Turin vor wenigen Wochen 80 Millionen Euro Ablöse wert. Der serbische Nationalstürmer wechselte im Januar vom AC Florenz zu den Bianconeri.

In Italien war Vlahovic 2018 gelandet. Die Fiorentina hatte zwei Millionen Euro Ablöse investiert. Zunächst lief es für den Mittelstürmer aber nicht rund. In seiner ersten Saison war das Tor wie vernagelt, in zehn Serie A-Spielen blieb er torlos. Im zweiten Jahr erzielte Vlahovic immerhin acht Tore in Liga und Coppa Italia.