Juventus Turin Bonucci verrät Juve-Plan gegen Neymar, Mbappe und Messi

Juve tritt am ersten Spieltag der Champions League ausgerechnet gegen Paris Saint-Germain mit seinem Supersturm bestehend aus Neymar, Kylian Mbappe und Lionel Messi an. Leonardo Bonucci hat sich einem Plan zurechtgelegt.

Der Abwehrchef von Juventus Turin setzt auf das Kollektiv, um Kylian Mbappe und Co. zu stoppen. "Es wird schwer, gegen ihn zu spielen, gegen Messi, gegen Neymar, generell gegen PSG, wir brauchen Teamwork, um sie aufzuhalten", sagte der italienische Nationalverteidiger laut dem Corriere dello Sport.

Das Sturmtrio von Paris weiß in der bisherigen Saison zu überzeugen. PSG führt die Tabelle nach sechs Spieltagen mit 16 Punkten und 24 geschossenen Toren an. Alleine Mbappe hat siebenmal getroffen. Bonucci ist beeindruckt vom Weltmeister. "Er ist ein fantastischer Spieler, er hat alles, um der beste Fußballer der Welt zu werden", so der Altmeister. " Die Zukunft und das Alter sind auf seiner Seite."