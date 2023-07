Bremer bestätigt Angebote aus der Premier League, bekennt sich aber zu Juventus Turin

Innenverteidiger Bremer schlägt für Juventus Turin die Möglichkeit aus, in der Premier League zu spielen. Damit entgeht ihm mindestens ein Jahr auf hohem europäischen Niveau.

In der aktuell äußerst schwierigen Gesamtsituation, in der sich Juventus Turin befindet, erachten es beim italienischen Rekordmeister viele als wichtig an, dass sich die Stars öffentlich bekennen. Bremer hat genau das jetzt getan.

Bremer will Juventus Turin nicht für die Premier League verlassen

"Ja, das stimmt. Klubs aus der Premier League wollten mich, aber die können warten. Ich will bei Juventus bleiben", legt der Innenverteidiger im Gespräch mit der Tuttosport ein Bekenntnis ab. "Ich bin hier, um Titel zu gewinnen, und ich bin beim besten Verein Italiens."

Tatsächlich hatte es in den vergangenen Wochen immer mal wieder Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied gegeben. Tottenham Hotspur und weiteren englischen Klubs wurde Interesse nachgesagt. Für den 26-Jährigen ist das allerdings nicht von Belang.