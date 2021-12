Jüngster Champions-League-Spieler : Juventus Turin: Koni De Winter stellt Rekord auf

Am letzten Gruppenspieltag jagte Juventus Turin dem FC Chelsea noch die Tabellenführung in der Gruppe H ab. Das 1:0 über Außenseiter Malmö war für zwei Protagonisten auf der Seite der alten Dame von ganz besonderer Bedeutung.

Juves Coach, Max Allegri, ließ nämlich zum einen Koni De Winter von Beginn an ran. Die Nachwuchshoffnung stand in der Königsklasse zum ersten Mal in der Startelf und avancierte mit seinen 19 Jahren und 179 Tagen zum jüngsten Spieler, der für die Turiner von Anfang an in der Champions League auflief.

Koni De Winter seit 2018 bei Juve

Koni De Winter steht seit seit 2018 bei Juventus unter Vertrag. Damals kam er ablösefrei aus der Jugendabteilung des belgischen Vereins SV Zulte Waregem. Der Innenverteidiger, der auch als rechtes Glied einer Viererkette oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, verlängerte zu Jahresbeginn sein Arbeitspapier in Turin bis 2024.