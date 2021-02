Juventus Turin : Champions League: Nur Cristiano Ronaldo trifft für Juve in der KO-Phase

Cristiano Ronaldo (36) ist die Torgarantie für Juventus Turin. Nicht nur in der Serie A, wo CR7 die Torschützenliste mit 16 Treffern anführt, auch in der Champions League. Vor allem in der KO-Runde.

Juventus Turin träumt weiter vom dritten Champions-League-Titel. Am dichtesten dran waren die Bianconeri 2017, als man unter der Leitung von Massimiliano Allegri Real Madrid im Endspiel unterlag.

Seit der Ankunft von Cristiano Ronaldo in Turin im Sommer 2018 ging es aber nicht mehr weiter als in die Runde der letzten Acht. 2019 scheiterte Juve an Ajax Amsterdam im Viertelfinale, ein Jahr später an Olympique Lyon im Achtelfinale.

In sechs Königsklassen-KO-Spielen seit dem Sommer 2018 hat kein Spieler außer Cristiano Ronaldo mehr für die Alte Dame getroffen.