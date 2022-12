Ciro Immobile will Alessandro Del Piero wieder bei Juve sehen

Alessandro Del Piero wird aktuell als einer der Kandidaten gehandelt, die in der Führungsetage von Juventus Turin nach dem Rücktritt von Präsident Andrea Agnelli und Vize-Präsident Pavel Nedved die Strippen ziehen könnten. Ciro Immobile befürwortet eine Rückkehr der Juve-Legende.

Ciro Immobile erklärt im Interview mit Sportitalia (Zitat via Calciomercato.com), dass Del Piero eine verantwortliche Position bei Juventus "sehr gut" ausfüllen würde.

Immobile bewundert den ehemaligen Stürmer der alten Dame schon seit Kindheitstagen. "Er war zweifellos mein Lieblingsspieler", berichtet der ehemalige Dortmunder. Sein Bruder und er hätten Poster Del Pieros an ihren Wänden gehabt.

Alessandro Del Piero spielte von 1993-2012 für den italienischen Rekordmeister, in 705 Pflichtspielen erzielte er 290 Tore und lieferte 172 Vorlagen.

2009 wurde Del Piero in der Champions League gegen Girondins Bordeaux ausgewechselt, für ihn kam Immobile in die Partie und feierte sein Debüt in der Königsklasse. Für den Top-Torjäger von Lazio Rom ist das bis heute "etwas Besonderes."