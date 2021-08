Juventus Turin : Cristiano-Nachfolger: Moise Kean vor Leih-Rückkehr zu Juventus

In Liverpool konnte der Stürmer in seiner Debütsaison aber nicht überzeugen, weshalb er im letzten Jahr für eine Spielzeit an Paris Saint-Germain ausgeliehen wurde. Bei PSG konnte er sich überraschenderweise gegen die namhafte Konkurrenz um Kylian Mbappe und Neymar behaupten. In 26 Pflichtspielen gelangen ihm 13 Treffer.