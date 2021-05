Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Berater klingelt bei Paris Saint-Germain durch

Juventus Turin wollte mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo vor allem in der Champions League den nächsten Schritt machen und den Titel gewinnen. Dieses Vorhaben ist bisher krachend gescheitert.

In den drei Jahren mit Cristiano Ronaldo in ihren Reihen schaffte es die Alte Dame nicht über das Viertelfinale hinaus. Ohne CR7 hatte man unter Massimiliano Allegri hingegen 2015 und 2017 das Endspiel erreicht.

Dass Juve in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf in der Königsklasse nehmen darf, hat man nur dem Patzer des SSC Neapel am letzten Spieltag der Serie A 2020/2021 zu verdanken. Nur so konnte Juve noch auf den vierten Tabellenplatz springen.