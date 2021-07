Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Diese drei Spieler könnten ihn bei Juventus Turin ersetzen

Drei Spieler stehen dabei besonders im Fokus der alten Dame. Laut Tuttosport handelt es sich bei den Akteuren um Gabriel Jesus, Mauro Icardi und Dusan Vlahovic.

Die drei genannten Angreifer unterscheiden sich sehr in ihrer Spielweise. Es eint sie jedoch, dass sie derzeit unzufrieden mit ihrem derzeitigen Arbeitgeber sind.

Gabriel Jesus und Mauro Icardi spielten in der zurückliegenden Saison kaum eine Rolle in ihren Vereinen. Während Jesus schon seit einigen Jahren um einen Platz im Kader von Manchester City kämpfen muss, war Icardi vor seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain 2020 ein gesetzter Spieler bei Inter Mailand. Für die Lombarden erzielte er in 188 Pflichtspielen 111 Treffer.

Ähnlich beeindruckend ist die Bilanz von Dusan Vlahovic aus der letzten Spielzeit. Obwohl sein Klub, der AC Florenz, die Saison auf dem 13. Tabellenplatz abschloss, gelangen ihm in 37 Partien 21 Tore.