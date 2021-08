Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Ehemaliger Mitspieler sieht seine Zukunft in den USA

Nani war bei Manchester United und in der portugiesischen Nationalmannschaft lange Teamkollege von Cristiano Ronaldo. In einigen ihren vielen Gespräche soll der Superstar seinem Landsmann anvertraut haben, dass er seine Karriere gerne in den Vereinigten Staaten ausklingen lassen möchte.

Seit 2019 spielt Nani, der 2016 gemeinsam mit Ronaldo Europameister in Frankreich wurde, selbst in der MLS bei Orlando City. In einem Interview mit ESPN verriet er, dass CR7 ihm in naher Zukunft in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten folgen könnte.

"Vor ein paar Jahren erzählte mir Cristiano, dass er eines Tages wahrscheinlich in Amerika landen würde. Er ist sich nicht zu 100 Prozent sicher, aber es besteht die Möglichkeit, dass es passiert."

Für seine neue sportliche Heimat hat Nani fast nur lobende Worte übrig. "Es ist eine großartige Liga. Natürlich gibt es immer noch einige Punkte, in denen wir uns verbessern müssen, inklusive der Qualität der Spieler. Aber es gibt einige fantastische Mannschaften, sehr gut organisiert, mit großartigen Trainern und herausragenden Spielern."