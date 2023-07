Cristiano Ronaldo erteilt ehemaligem Weggefährten "Transfer-Verbot"

In Saudi-Arabien spielt Ronaldo seit Beginn des Jahres für den al-Nassr FC. Zahlreiche weitere Superstars wie Karim Benzema (35) und N'Golo Kante (32) sind ihm in diesem Sommer in den Wüstenstaat gefolgt. Juan Cuadrado ist beim früheren Spieler von Manchester United hingegen offenbar in Ungnade gefallen und darf deshalb nicht in den Mittleren Osten wechseln.

Der spanischen Sportzeitung AS verriet Cuadrado, warum er sich noch nicht mit einem Transfer nach Saudi-Arabien beschäftigt. "Im Moment habe ich immer noch die Leidenschaft und ich mag es, an Wettbewerben teilzunehmen. Außerdem ist Ronaldo da unten und er will mich nicht!"

Cuadrado spielte von 2018 bis 2021 bei Juventus Turin an Cristianos Ronaldos Seite. Gemeinsam feierten sie mit der Alten Dame zwei italienische Meisterschaften und zwei nationale Pokalsiege.