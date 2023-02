Cristiano Ronaldo: Ex-Juve-Kollege versteigert CR7-Trikot zugunsten der Erdbeben-Opfer

Merih Demiral ist als gebürtiger Türke besonders betroffen über die aktuellen Geschehnisse in seinem Heimatland. Um den vielen Opfern Unterstützung zukommen zu lassen, ist er gerade dabei, Trikots seiner ehemaligen Mitspieler zu versteigern – und den Erlös an eine Hilfsorganisation zu spenden.

"Ich habe gerade mit Cristiano Ronaldo gesprochen. Er sagte, er sei sehr traurig über das, was in der Türkei passiert ist", schreibt Demiral in den sozialen Medien. "Wir versteigern Ronaldos signiertes Trikot in meiner Sammlung. Der gesamte Erlös der Auktion wird an Ahbap (eine Organisation; Anm. d. Red.) gespendet, um in der Erdbebenregion eingesetzt zu werden."

Drei Trikots bietet Demiral momentan zum Ersteigern an. Ronaldos Shirt ist mit einem aktuell gebotenen Höchstbetrag von 52.500 Euro das begehrteste. Für das Trikot von Paulo Dybala liegt das Höchstgebot bei 17.295 Euro, für das von Leonardo Bonucci bei 14.824 Euro.