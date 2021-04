Juventus Turin : "Cristiano Ronaldo hatte allerdings gar keinen Bock auf mich"

Ende Januar 2019 war Atalanta Bergamo eine Sensation gelungen. Im Viertelfinale der Coppa Italia besiegten die Lombarden den ewigen Meister Juventus Turin mit 3:0. Robin Gosens ging danach auf Trikotjagd, er wollte sich das Jersey von Cristiano Ronaldo sichern.

"Nach dem Spiel gegen Juve versuchte ich, mir einen weiteren Traum zu erfüllen und das Trikot von CR7 abzugreifen. Das wäre ein absolutes Highlight in meiner Sammlung gewesen", schreibt Gosens in seinem jüngst veröffentlichen Buch "Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi".

Gosens schreibt weiter: "Nach dem Abpfiff machte ich mich sofort auf die Socken zu ihm und versäumte dadurch, der Jubeltraube beizuwohnen, die sich völlig zu Recht bildete – es müssen nun mal Prioritäten gesetzt werden, Freunde. CR7 hatte allerdings gar keinen Bock auf mich."

Ronaldo ist als äußerst ehrgeiziger Typ bekannt. In der Vergangenheit berichteten schon einige seiner Gegenspieler davon, dass der Portugiese nach Niederlagen gar nicht gut zu sprechen war und auf das Tauschen der Trikots verzichtete.

"Als ich bei ihm angelangt war und fragte: 'Cristiano, can I maybe have your Jersey?', schaute er nicht mal auf, sondern sagte beim Weiterlaufen nur 'No!'. Aua! Ich lief, glaube ich zumindest, komplett rot an und schämte mich sogar für einen kurzen Augenblick", erinnert sich Gosens an jenen Moment zurück.