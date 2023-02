Cristiano Ronaldo ist einen Rekord aus Juve-Zeiten los

Cristiano Ronaldo (38) brach in seiner Karriere schon zahlreiche Rekorde. Auch während seiner Zeit bei Juventus Turin. Eine Serie-A-Bestmarke ist der fünffache Weltfußballer seit kurzem allerdings los.

Cristiano Ronaldo gewann während seiner drei Jahre bei Juventus Turin fünf Titel (2x Meisterschaft, 1x Coppa Italia, 2x Supercoppa), wurde zum besten Spieler der Saison gewählt und holte die Torjägerkanone. Unter anderem traf CR7 per Kopf. So auch im Dezember 2019.

Gegen Sampdoria Genua erzielte Cristiano Ronaldo einen Kopfballtreffer, der in die Geschichte einging. 2,56 Meter sprang der Superstar bei seinem Kopfballtreffer. Kein anderer Profi in der Serie A sprang bei einem Tor jemals so hoch. Bis jetzt.

Victor Osimhen knackt Bestmarke von CR7

Denn am vergangenen Spieltag toppte Victor Osimhen (24, Vertrag bis 2025) vom SSC Neapel die Bestmarke. Der nigerianische Nationalstürmer, der einst beim VfL Wolfsburg seinen Durchbruch nicht schaffte, stand 2,58 Meter in der Luft, als er gegen Spezia (3:0) traf.