Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Kritik am Superstar wird laut – Andrea Pirlo verteidigt ihn

Beim 1:1 des italienischen Rekordmeisters in der Toskana trug sich Alvaro Morata (46.) als einziger Bianconero in die Torschützenliste ein. Dusan Vlahovic hatte die Fiorentina in Führung gebracht (29.).

Cristiano Ronaldo hätte für Juve den Sieg sicherstellen können, der fünffache Weltfußballer scheiterte jedoch aus kurzer Distanz und zog in den Sozialen Medien Kritik auf sich. Einige Fans fordern, Ronaldo müsse auf die Ersatzbank. Seit drei Spielen wartet CR7 auf einen Torerfolg.