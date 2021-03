Nach 16 Jahren : Cristiano Ronaldo macht eine ganz neue Erfahrung

Bitterer Abend für Cristiano Ronaldo: Der fünffache Weltfußballer schied am Mittwoch auch im dritten Jahr bei Juventus Turin früh in der Champions League aus – und machte dabei eine ganz neue Erfahrung. Von Trainerlegende Fabio Capello bekommt er zu allem Überfluss auch noch Kritik zu hören.

Durch einen Doppelpack von Sergio Oliveira schaffte der FC Porto mit einer 2:3-Niederlage bei Juventus Turin den Einzug ins Achtelfinale. Das Hinspiel zu Hause hatte Porto 2:1 gewonnen.

Italiens Rekordmeister spielte inklusive Verlängerung fast 80 Minuten in Überzahl, eine gute Leistung zeigten aber nur wenige (Juan Cuadrado, Federico Chiesa).

Kaum zu sehen war Cristiano Ronaldo. Der Superstar machte eine ganz neue Erfahrung, schaffte erstmals seit 16 Jahren keinen eigenen Treffer in der KO-Runde der Champions League.

Mehr noch: Dem Portugiesen wird eine Mitschuld am frühen Aus gegeben. Trainerlegende Fabio Capello kritisiert das Abwehrverhalten Ronaldos in der Mauer beim Freistoß-Gegentreffer in der 115. Spielminute.