Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Nächstes Indiz für Juve-Abgang

Seit Monaten halten sich Gerüchte, denen zufolge Cristiano Ronaldo Juventus Turin noch in diesem Sommer verlassen wird. Das Portal PER SEMPRE CALCIO hat nun ein Video veröffentlicht, das die Berichte aus der Vergangenheit keinesfalls entkräftet.

Auf den Aufnahmen, die offenbar in der Nacht gemacht wurden, ist zu sehen, wie ein Transportunternehmen Ronaldos Luxusauto in einem LKW verlädt. Demnach hat die in Lissabon ansässige Firma Rodo Cargo sieben Fahrzeuge verfrachtet und sie von Turin aus an einen noch unbekannten Ort transportiert.

Ronaldos Faible für teure Autos ist keine Neuheit. Erst vor Kurzem soll er sich für stolze 1,6 Millionen Euro einen personalisierten Ferrari angeschafft haben. Hierfür soll Ronaldo per Hubschrauber in Begleitung von Juve-Präsident Andrea Agnelli nach Maranello geflogen sein.