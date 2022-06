Manchester United Cristiano Ronaldo: Rückkehr zu Juventus Turin im Gespräch

Cristiano Ronaldo kickte bereits von 2018 an für drei Jahre für Juve. In 194 Pflichtspielen netzte er 101 Mal ein, bereitete zudem 22 Treffer direkt vor. 2018/2019 wurde er zum Spieler der Saison in der Serie A gewählt. Zwei Meisterschaften und eine Coppa Italia sowie zwei Superpokaltrophäen gewann CR7 mit dem Rekordmeister.

Paul Pogba kickte von 2012 bis 2016 für die alte Dame und hat diese Zeit in bester Erinnerung behalten. Auch nach dem Abschied in Richtung Manchester äußerte sich der Franzose mehrfach wohlwollend über Italiens Rekordchampion.

Allegri soll den Vereinsverantwortlichen nach seinem Ausscheiden sogar einen Verkauf von Cristiano Ronaldo empfohlen haben. Laut der Zeitung La Repubblica erklärte der Trainer zu Präsident Andrea Agnelli: "Werden Sie Ronaldo los, er blockiert das Wachstum der Mannschaft und des Klubs."

Cristiano Ronaldo zu teuer für Juventus Turin

Ein weiterer Grund, der gegen eine Rückkehr Ronaldos zu dem Bianconeri spricht, sind die Finanzen. Juve will die Gehaltskosten des Kaders senken, auch deshalb wurde die eigentlich geplante Vertragsverlängerung mit Paulo Dybala (28) gestrichen.

Cristiano Ronaldo verdiente in seiner ersten Amtszeit bei Juve stolze 31 Millionen Euro netto. Ein Gehalt in dieser Größenordnung kann und will sich Juve nicht mehr leisten. Cristiano müsste auf deutlich mehr als die Hälfte seiner ehemaligen Bezüge verzichten, um eine Wiedervereinigung zu realisieren. Unwahrscheinlich. Zudem deutete Cristiano zuletzt an, dass er seinen bis 2023 gültigen Vertrag in Manchester erfüllen will.