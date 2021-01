Juventus Turin : Cristiano Ronaldo scheitert erst kläglich, dann macht er den Sack zu

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com



Tobias Krentscher Juventus Turin bleibt in der Erfolgsspur. Der Rekordmeister gewann nach dem Erfolg gegen Tabellenführer AC Mailand auch am Sonntagabend und verkürzte den Rückstand auf den AS Rom und Inter Mailand. Cristiano Ronaldo trug sich einmal mehr in die Torschützenliste ein.

Durch Außenverteidiger Danilo ging Juventus Turin gegen Sassuolo (3:1) zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung (50.) , Defrel glich für die Gäste wenig später aus (58). Der Außenseiter hatte in der Folge einige gute Kontermöglichkeiten, den Führungstreffer erzielte aber Juve in Person von Aaron Ramsey (82.). Cristiano Ronaldo war es dann, der in der 92. Spielminute den Deckel auf den Sieg machte, nachdem er wenige Minuten zuvor noch eine Großchance kläglich vergeben hatte. Cristiano führt Torschützenliste deutlich an Cristiano Ronaldo baut seinen Vorsprung in der Torschützenliste der Serie A aus. Mit nun 15 Treffern (in 12 Einsätzen) thront er an der Spitze. Es folgen Romelu Lukaku (12 Tore, Inter Mailand) und Ciro Immobile (11, Lazio Rom) sowie drei Stürmer mit je zehn Treffern (u.a. Zlatan Ibrahimovic).