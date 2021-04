Juventus Turin : Cristiano Ronaldo schickt seinen Berater auf Erkundungstour

In der Öffentlichkeit schweigt sich Cristiano Ronaldo wie gewohnt zu den Spekulationen um seine Person aus. Vor allem in Italien ist der Superstar seit dem erneut früheren Ausscheiden von Juventus Turin in der Champions League ein gerne in Gebrauch genommenes Spekulationsobjekt.

Nun wartet die GAZZETTA DELLO SPORT erneut mit brisanten Informationen auf. Demnach hat Ronaldo seinen Berater Jorge Mendes damit beauftragt, den Markt zu sondieren. Nicht mehr rundum zufrieden sei Ronaldo in Turin, heißt es im Zuge dessen.

Der mögliche neue Arbeitgeber soll wie zuletzt häufig kolportiert aber nicht Paris Saint-Germain werden. Mendes soll sich auf Anordnung seines Starklienten bei Manchester United umhören, wie dort die Meinungen bezüglich einer Reunion wären. Zwischen 2003 und 2009 hatte CR7 im Old Trafford gespielt.