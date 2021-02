Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: So schwärmt Bayern-Boss Rummenigge von ihm

Cristiano Ronaldo hat auch nach seinem Wechsel zu Juventus Turin nichts von seinem fußballerischen Glanz eingebüßt. Seit zweieinhalb Jahren liefert der Superstar auch im Piemont konstant Weltklasseleistungen ab.

In den sozialen Netzwerken gewährt der 36-Jährige seinen Heerscharen an Fans regelmäßig Einblicke in sein Privatleben. Cristiano Ronaldo zeigt auch gerne mal was er hat und präsentiert seinen unglaublich durchtrainierten Body. Den durfte Karl-Heinz Rummenigge noch vor Kurzem live und in Farbe bestaunen.

"Vor ein paar Monaten war ich zu einem Meeting in Turin, Andrea Agnelli (Juve-Präsident; Anm. d. Red.) hat mir das neue Sportzentrum gezeigt und da war Ronaldo in der Umkleidekabine oberkörperfrei", berichtet der Vorstandsboss des FC Bayern in einem Interview mit dem CORRIERE DELLA SERA.