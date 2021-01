Juventus Turin : Cristiano Ronaldo überflügelt Pele - Bestmarke in Reichweite

Cristiano Ronaldo (35) hat Juventus Turin zum Sieg über Udinese Calcio geschossen - und Pele überflügelt. Nur ein Spieler in der Historie des Fußballsports hat häufiger getroffen als der Superstar von Juventus Turin.

Juventus hat auf die Pleite gegen den AC Florenz (0:3) eine gute Reaktion gezeigt und Udinese Calcio mit 4:1 besiegt. Mann des Abends war Cristiano Ronaldo, der doppelt (31., 70.) traf. Zudem netzten Federico Chiesea (49.) und Paulo Dybala (90. +3) für die Alte Dame ein.

Cristiano Ronaldo markierte seine Karrieretore 757 und 758 (656 für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin; 102 für die portugiesische Nationalmannschaft) und überflügelt damit Selecao-Legende Pele (757 Tore für Nationalmannschaft und Verein).

Wie MUNDO DEPORTIVO berichtet, gibt es in der Geschichte nur einen Spieler, der häufiger in offiziellen Spielen getroffen hat: der gebürtige Wiener Josef Bican (759 Tore zwischen 1931 und 1955). Diese Bestmarke dürfte sich CR7 schon bald schnappen. Womöglich schon am Mittwoch. Dann geht es gegen Tabellenführer AC Milan.