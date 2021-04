Juventus Turin : Cristiano Ronaldo und Co.: Saison-Höhepunkt vor knapp 5.000 Fans?

Juventus Turin und Atalanta Bergamo dürfen im Endspiel der Coppa Italia auf die Unterstützung von Fans im Stadion hoffen. Italiens Regierung stellt eine Teil-Auslastung des Final-Stadions in Aussicht.

In der Champions League schied Juventus Turin bereits im Achtelfinale aus (Porto), der Meisterzug ist seit Wochen abgefahren. Tabellenführer Inter Mailand hat 13 Zähler Vorsprung auf Juve.

Der erfolgsverwöhnte Rekordmeister backt in dieser Spielzeit kleinere Brötchen. Immerhin gab es für Cristiano Ronaldo und Co. die Supercoppa zu feiern (Sieg gegen den SSC Neapel). Der letzte Saison-Höhepunkt: Das Final-Endspiel gegen Atalanta Bergamo am 19. Mai.

Das Duell könnte ein besonderes werden. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie könnten den Stars wieder Fans im Stadion zujubeln. Staatssekretär Andrea Costa stellt eine 20-prozentige Auslastung des Mapei Stadions in Reggio Emilia in Aussicht. Knapp 5.000 Tifosi können auf Eintritt hoffen.