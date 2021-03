Juventus Turin : Cristiano Ronaldo und Leo Messi – das Ende einer Ära!

Die übriggebliebenen Runden in dieser Kampagne der Champions League werden ohne Lionel Messi und Cristiano Ronaldo stattfinden – und das erstmals seit über 15 Jahren.

Auf dem Fußballzeitstrahl muss schon ein großer Schritt zurückgegangen werden, um die letzten Saison zu erhaschen, in der weder Messi noch Ronaldo am Viertelfinale der Champions League teilnahmen. In der Runde 2004/05 war dies letztmals der Fall.

Messi war damals gerade mal 17 Jahre alt, Ronaldo 19. Barça wurde von Frank Rijkjaard trainiert und Ronaldinho und Eto'o waren die Starspieler, Messi war damals noch in der B-Mannschaft. Gerard Pique spielte seinerzeit gemeinsam mit Ronaldo für Manchester United.