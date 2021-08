Juventus Turin : Cristiano Ronaldo und Real Madrid: Es knistert wieder

Das Wirrnis um die Zukunft von Cristiano Ronaldo dürfte noch einige Wochen andauern, und hat nun in Spanien neue Nahrung erhalten.

Nach AS-Informationen hängt die Zukunft des Superstars an Kylian Mbappe. Sollte Paris Saint-Germain den Weltmeister halten können, träumt Ronaldo von einer Rückkehr zu Real Madrid.

Gedanken in diese Richtung sind nicht neu, bereits im Frühjahr soll Ronaldo mit seinem Ex-Klub über eine Rückkehr gesprochen haben. Präsident Florentino Perez lehnte diese mit der Begründung, sie habe für Real keinen Sinn, jedoch ab. Der oberste Funktionär an der Concha Espina will noch in diesem Sommer unbedingt Mbappe nach Madrid holen.