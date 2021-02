Kampf der Torjäger : Cristiano Ronaldo zieht wieder an Romelu Lukaku vorbei

Der fünffache Weltfußballer erzielte gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Crotone einen Doppelpack (38., 46.). Für Cristiano Ronaldo waren es die Saisontore 17 und 18.

Am vergangenen Wochenende hatte Romelu Lukaku (17 Tore) Cristiano Ronaldo mit seinem Treffer gegen den AC Mailand in der italienischen Torschützenliste hinter sich gelassen, nun steht der Portugiese wieder an der Spitze.