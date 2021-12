Juventus Turin : Gigi Buffon blickt zurück: "Das haben wir mit Cristiano Ronaldo verloren"

Juventus Turin findet nach einem schwachen Saisonstart so langsam wieder in die Erfolgsspur zurück. Coach Max Allegri musste nach seiner Rückkehr eine Menge Aufbauarbeit leisten. Eine Klublegende kennt die Ursache dafür.

Cristiano Ronaldo erzielte in Turin 101 Tore in 135 Einsätzen. Trotz dieser hervorragenden Quote soll ausgerechnet er der Auslöser für Juves schlechte Leistungen in der jüngeren Vergangenheit sein, wenn man den Worten von Gianluigi Buffo glauben darf.

"Juventus hatte im ersten Jahr nach seiner Ankunft die Chance, die Champions League zu gewinnen, was das Jahr war, in dem ich bei Paris Saint-Germain war, und ich konnte nicht herausfinden, was passiert war", erklärte der frühere Welttorhüter dem amerikanischen Rundfunknetzwerk TUDN.