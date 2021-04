Juventus Turin : "Das wollte ich erleben": Gonzalo Higuain zieht erstes Amerika-Fazit

Gonzalo Higuain (33) ist seit seinem Wechsel von Juventus Turin in die Major League Soccer aus dem großen Rampenlicht verschwunden. Den Argentinier stört das nicht. Im Gegenteil. Er genießt die neue Freiheit in den USA.

"Fußball hat hier keine Priorität. Es gibt andere Sportarten, die großem Druck spüren", sagte Higuain gegenüber der Tageszeitung LA NACION: "Die Leute auf der Straße beurteilen mich nicht, wenn ich mal ein Tor verpasse."

Higuain, der ebenso wie sein Ex-Juve-Kollege Blaise Matuidi bei Inter Miami unterschrieb, steht als Fußballer in den USA nicht unter medialer Dauerbegutachtung wie noch in Europa. "Wenn ich in einer Warteschlange stehe, fühle ich mich wie ein Otto-Normal-Bürger."